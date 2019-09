Piccoli chimici premiati con un video sui detersivi

Gli studenti sono stati premiati ieri mattina al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, insieme ad altre 25 scuole che, come loro, hanno saputo raccontare, in modo originale e creativo, come la chimica accompagni in ogni momento della giornata e sia fondamentale nelle gradi sfide dell’umanità e del pianeta. Il tema dell’ultima edizione del concorso erano i 150 anni della Tavola Periodica degli elementi, celebrati anche dall’Onu nel 2019. I ragazzi di Sorisole hanno realizzato un divertente video che simula un vero e proprio processo, in cui si cerca di dare risposta a un quesito sull’utilità o meno dei detersivi.