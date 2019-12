Ponti sicuri, arrivano 6,5 milioni Fondi per tre viadotti bergamaschi

Su questi viadotti ha competenza la Provincia che aveva già previsto di intervenire. Servivano però finanziamenti: per ottenerli Via Tasso, e precisamente l’ufficio Ponti provinciale, aveva deciso di partecipare al bando «Tavolo di finanziamento bacino del Po» finanziato con risorse economiche provenienti dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. La richiesta era stata di 400 mila euro per intervenire sul ponte sul Brembo a Brembate sulla provinciale 184, 4,5 milioni per il ponte di Sedrina sulla ex statale 470 della Val Brembana (su cui sono da poco stati sostituiti dei giunti a fronte di una spesa di 150 mila euro di fondi regionali) e 1,5 milioni per il ponte sul fiume Brembo a Ponte san Pietro sulla provinciale 342 «Briantea».