Presolana, non torna dall’escursione Scattano le ricerche per un 67enne

Ricerche in corso venerdì sera a Castione della Presolana per ritrovare un uomo di 67 anni originario di Vertova, in media Valle Seriana, che giovedì mattina è uscito di casa per un’escursione a Castione, verso la Presolana. L’uomo, che spesso effettuava escursioni in montagna, aveva riferito ai familiari di voler raggiungere Castione per poi proseguire e fermarsi per la notte presso il bivacco Città di Clusone, proprio in Presolana, per poi rientrare con tranquillità nella mattinata del giorno successivo ovvero di ieri.