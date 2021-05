Processo Ubi, i difensori: «Assemblea, voti truccati? No, inaffidabili i calcoli Gdf»

«Non ho elementi per poter dire se il mancato deposito dei dati è dovuto al disordine o a una precisa scelta». La stoccata dell’avvocato Andrea Pezzotta è rivolta agli inquirenti e riguarda i conteggi delle schede per le liste 2 (Jannone) e 3 (Resti) all’assemblea 2013. Al processo Ubi è una vexata quaestio , più di un difensore ha sostenuto che, in merito al reato di illecite influenze sull’assemblea, si è indagato solo in una direzione, e cioè sulla lista 1 (Moltrasio) che uscì vincitrice. Pezzotta scodella un ragionamento matematico imbastendo la difesa di Andrea Moltrasio (5 anni e 10 mesi la richiesta di pena del pm Mandurino), ex presidente del Consiglio di sorveglianza (Cds), a riguardo del reato di illecite influenze sull’assemblea (ha chiesto l’assoluzione come il co-difensore Mauro Angarano che nelle scorse udienze aveva trattato l’ostacolo alla vigilanza). L’accusa sostiene che senza le deleghe in bianco (illecite) la lista 1 non avrebbe vinto e durante il processo aveva chiesto l’acquisizione di un file che la Gdf aveva elaborato dai dati della Computer Share, la società che s’era occupata del risultato elettorale dell’assemblea per conto di Ubi, un documento contenente solo i voti della lista 1. Il tribunale l’aveva però dichiarato inutilizzabile perché non contenuto nell’avviso di conclusione indagini.