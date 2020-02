Questionario sugli immigrati agli studenti Polemica a Clusone: provocazione

«Il questionario choc a scuola», con questo titolo il Giornale di Milano ha pubblicato ieri le foto di un questionario che l’istituto statale superiore «Andrea Fantoni» di Clusone avrebbe somministrato agli studenti per «chissà quali finalità», forse «schedare studenti e studentesse», si legge nell’articolo.

Le domande del questionario, definito «politicamente (s)corretto», prese fuori contesto lasciano in effetti senza parole: «Secondo te è vero che il comportamento criminale dei marocchini è dovuto alle differenze culturali di questo popolo?» e poi «Pensi che la criminalità è aumentata in corrispondenza all’aumento di marocchini nel nostro Paese?» oppure «Hai mai odiato una persona solo perché è marocchina?» e via dicendo.