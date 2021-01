Raddoppio Ponte-Curno-Bergamo Inizia l’iter per le aree da espropriare

Ci sono 30 giorni di tempo per visionare il progetto e proporre eventuali osservazioni. Le soppressioni dei due passaggi a livello della Trucca e via Moroni saranno in un altro appalto.

Da oggi e per i prossimi 30 giorni è disponibile per la consultazione il progetto definitivo del raddoppio ferroviario Ponte San Pietro-Montello nella parte da Curno a Bergamo, comprensivo della sistemazione dei binari della stazione di Ponte San Pietro e della ridefinizione della viabilità sostitutiva alla soppressione dei passaggi a livello da Bergamo a Montello.

«Il progetto riguarda il territorio di Ambivere, Ponte San Pietro, Mozzo, Treviolo, Curno, Bergamo, Albano Sant’Alessandro, San Paolo d’Argon» spiegano da Rfi. La sola Ambivere è esclusa dagli espropri. In realtà il tracciato complessivo interessa anche Seriate ma non in questa fase: il progetto del raddoppio da Bergamo a Montello non è ancora pronto (e nemmeno ci sono i fondi) e nel Comune dell’hinterland non ci sono passaggi a livello da rimuovere né modifiche alla viabilità. In tutto sono 101 i soggetti coinvolti con Curno (46) e Bergamo (41) che fanno la parte del leone. Nelle pagine 22 e 23 di questo giornale c’è l’elenco dettagliato.