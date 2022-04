Rapace impigliato sull’albero: salvataggio a 10 metri d’altezza

Un gheppio (un rapace della famiglia dei falchi) è stato recuperato dalla polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca occidentale nella giornata di giovedì 7 aprile, a Caravaggio, in zona Cascina Reina, dopo essere rimasto impigliato in una rete in cima a un albero alto 10 metri. All’operazione di recupero hanno partecipato anche i vigili del fuoco di Treviglio che hanno raggiunto il rapace con un’autoscala. L’animale è stato poi portato dai volontari del nucleo di Protezione civile dell’associazione nazionale carabinieri alla riserva naturale oasi Wwf Valpredina dove, dopo le necessarie cure, sarà rimesso in libertà .