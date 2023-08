Rissa al Luna Park della Celadina, arriva la polizia

Una zuffa tra una ventina di giovanissimi, con fuggi fuggi generale e non poco spavento tra le numerose famiglie con bambini presenti alla serata inaugurale. È successo venerdì sera al Luna Park della Celadina, al suo debutto come da tradizione in occasione della ricorrenza del patrono Sant’Alessandro, che si festeggia oggi. La prima parte della serata alle giostre si è svolta in un clima di festa e di allegria, con una partecipazione davvero numerosa di pubblico, che ha risposto alla grande al richiamo di un appuntamento come sempre molto apprezzato e che si protrarrà fino al 24 settembre. Verso le 22 però alcuni adolescenti - una ventina quelli coinvolti, stando alle prime informazioni - avrebbe dato vita a una rissa, generando confusione e panico in particolare tra le famiglie. Tra i litiganti – secondo le prime testimonianze – sarebbe spuntato pure un coltello. Sono stati gli stessi gestori del Luna Park a richiedere tempestivamente l’intervento delle forze dell’ordine: sul posto nel giro di pochi minuti sono intervenute ben tre volanti della Polizia di Stato. All’arrivo degli agenti i partecipanti alla zuffa si erano già dispersi. Non risulterebbero feriti né fermati. I poliziotti hanno poi presidiato la zona per evitare il verificarsi di nuovi incidenti.