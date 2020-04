Rubato il tricolore di nonna Anna «Dono del suo Ernesto, restituitela»

Doveva essere un giorno di festa. Un giorno in cui si mette da parte il magone per questi mesi impastati di virus e di passione, qui ad Alzano in particolare. Il giorno in cui si ricorda la Liberazione e per farlo al meglio, ogni anno da almeno cinquant’anni , Anna Gritti di prima mattina toglie dal cassetto l’enorme bandiera tricolore, annoda i tre laccetti che la tengono distesa sulla ringhiera del suo orto e la lascia sventolare per l’intera giornata.

A sera la ritira e l’espone di nuovo il 1° maggio. La vedono tutti, passando su via Verdi, la strada provinciale.