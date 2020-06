Ryanair a terra con i rimborsi «Tempi più lunghi: dopo la crisi»

Per i voli cancellati causa Covid-19 la via privilegiata è il voucher. Cancellato il supplemento sul cambio data per chi viaggia a luglio o agosto.

Soldi zero, a meno che non abbiate la pazienza di attendere un anno. Per rimborsare tutti i i clienti dei voli rimasti a terra in questi mesi di lockdown per l’emergenza Covid-19 Ryanair ha scelto in modo deciso la strada del voucher o del cambio data. Pare in modo definitivo, dopo aver oscillato per qualche settimana tra cambio data, voucher medesimo e rimborso.

«Ryanair sta offendo voucher e cambi gratuiti perché questi sono automatici e offrono ai clienti un’alternativa immediata» si legge sul sito internet della compagnia irlandese, pronta al ritorno su Orio al Serio dal 21 giugno con 7 voli, per cominciare. «Sfortunatamente i rimborsi in denaro non possono essere automatici» viene spiegato. Ergo, la soluzione immediatamente disponibile è il buono: chi dopo averlo scelto non lo riscatta (non lo usa, in pratica) entro 12 mesi «riceverà automaticamente un rimborso». Comunque non prima di un anno.