Salento, giovane bergamasco cade dal balcone per recuperare il portafoglio

Un giovane bergamasco in vacanza con la famiglia in Salento è rimasto ferito dopo essersi calato da un balcone per recuperare il portafoglio che gli era caduto sul terrazzo sottostante. L’incidente è avvenuto domenica 20 agosto verso le 21,30 a Gagliano del Capo (Lecce), dove il giovane, 18 anni, era in vacanza in una casa con la famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, il portafoglio gli sarebbe caduto dal balcone, finendo sul terrazzo sottostante, a circa due metri di distanza. Per recuperarlo si sarebbe calato passando da una sorta di scivolo in cemento costruito accanto al terrazzo. Dopo aver ripreso il portafoglio, avrebbe cercato di risalire aggrappandosi a un muretto: un pezzo di muro avrebbe però ceduto e il ragazzo sarebbe ricaduto sul balcone. Il pezzo di muro gli è caduto sulla gamba, ferendolo. Sono intervenuti i vigili del fuoco con l’autoscala, l’ambulanza e la polizia locale: il giovane è stato portato all’ospedale di Tricase, dove gli è stato applicato un tutore. È stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.