Schianto sulla Francesca Grave 18enne investita in bici

Schianto verso le 22,20 di mercoledì 29 luglio a Urgnano, lungo la provinciale 122 Francesca. Una ragazza di 18 anni che stava percorrendo in bicicletta la provinciale è stata investita da un’auto – una Daihatsu Terios – e sbalzata di sella. Ancora da chiarire le cause e la dinamica dell’impatto, che è stato piuttosto violento. Sul posto un’automedica e un’ambulanza: la ragazza è stata portata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in «codice rosso». Sotto choc il conducente della macchina, un uomo di Martinengo, anche lui portato in ospedale per i controlli del caso. Sul posto oltre al soccorso sanitario anche i vigili del fuoco, la polizia locale di Urgnano e i carabinieri.

L’incidente sulla Francesca