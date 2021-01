«Sci, la crisi è drammatica Aprire prima del 15 febbraio»

Riapertura anticipata e non dal 15 febbraio degli impianti sciistici. È la richiesta che l’Unione nazionale delle Comunità e degli enti montani (Uncem) ha fatto martedì, partecipando all’audizione nella VII Commissione della Camera dei deputati sulla situazione degli impianti sciistici richiesta nei giorni scorsi dalla Lega alla presenza dei rappresentanti dei gestori delle piste e del Cai.

L’Uncem, rappresentata da Alberto Mazzoleni, già presidente della Comunità montana Val Brembana, membro di Giunta nazionale e vicepresidente della delegazione lombarda, ha presentato le osservazioni sulla bozza del decreto legislativo in merito, scaturite da un confronto con gli enti locali montani. «Un paradosso però parlare ora di demani sciabili, in un momento nel quale il comparto turistico invernale sta attraversando una situazione drammatica - ha dichiarato Mazzoleni –. Per un settore che vale, in Italia, qualcosa come 11 miliardi di euro di fatturato con l’indotto e nella sola provincia di Bergamo circa cento milioni e 7.000 posti di lavoro, la crisi è già cominciata. Anzi, non è mai finita. Partire a metà febbraio significa non ripartire, con l’aggravante che, a crisi epidemica finita, non ci sia nemmeno più la forza di rialzarsi con ripercussioni socioeconomiche gravissime per la montagna. Chiediamo che il governo e il parlamento intervengano con immediati e concreti ristori al settore e all’indotto, anche sul modello francese che ritorna alle imprese il 70% dei costi incomprimibili». In audizione, il rappresentante di Uncem ha poi avanzato proposte per il settore e condivise dagli intervenuti, tra i quali il deputato Daniele Belotti: permettere la riapertura anticipata rispetto al 15 febbraio e in sicurezza, così come garantito da tutti gli impiantisti che hanno investito milioni di euro per adempiere alle richieste previste nei protocolli nelle nuove norme anti Covid.