Scontrini solidali con il profilo di Città Alta Idea «made in Val Brembilla» per il rilancio

La skyline di Città Alta, con il qr code di Visitbergamo e l’hashtag «rinascerorinascerai», titolo del brano che l’artista bergamasco Roby Facchinetti ha dedicato a Bergamo, stampati sul retro di uno scontrino. L’idea è «made in Val Brembilla» ed è partita dalla Cartotecnica Mara, una società che da 40 anni si occupa della produzione di rotoli in carta termica per scontrini. «Con l’inizio del nuovo anno – spiega la responsabile marketing Giulia Zanardi - abbiamo lanciato sul mercato un nuovo scontrino che verrà personalizzato sul retro con alcuni riferimenti “bergamaschi” e con l’obiettivo di promuovere la città di Bergamo, enfatizzando il concetto di rinascita splendidamente espresso attraverso il singolo “Rinascerò, rinascerai” di Roby Facchinetti».