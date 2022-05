Scritte sull’asfalto nella notte del 30 aprile: identificati 11 giovani a Suisio

Undici ragazzi sono stati identificati dai Carabinieri di Treviglio nella notte tra sabato 30 aprile e domenica 1 maggio per aver compiuto una serie di atti vandalici a Suisio . In particolare, come ha rilevato una pattuglia della Sorveglianza italiana impegnata in servizi di controllo nel comune e alle attività industriali, intorno alle 4, un gruppo molto più nutrito di giovani, una ventina circa, si aggirava nella notte in via Dante con un carrello della spesa con tanto di latte di pittura e pennelli e ha imbrattato l’asfalto con scritte varie .