Seriate, al Bolognini si taglia il nastro al «cubo dell’emergenza»

Dopo due anni e tre mesi di lavori e una profonda modifica del progetto, suggerita – ma forse sarebbe meglio dire quasi imposta – dalla pandemia, è arrivato il giorno dell’inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Seriate. La struttura affiorata in mezzo alle palazzine del Bolognini è ormai pronta ad accogliere i primi pazienti (il primo e il secondo piano saranno pronti all’inizio del 2023). Il taglio del nastro, venerdì 8 aprile a mezzogiorno , sarà affidato alla vice-presidente e assessore al Welfare Letizia Moratti. Della Regione e del Governo il finanziamento di oltre 7,5 milioni di euro di tutta la struttura (3 milioni 170mila euro per il Pronto soccorso più altri 4 milioni e 480mila euro per il resto della palazzina), che rafforzerà tutta l’area dell’emergenza e urgenza dell’ospedale, ampliandone gli spazi e i posti letto a disposizione.