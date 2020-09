«Sfondato il parabrezza Attimi di paura a Seriate»

Il racconto di due ragazze. I carabinieri stanno cercando di far luce su quanto avvenuto venerdì sera in via Decò e Canetta.

I carabinieri di Seriate stanno cercando di far luce su quanto avvenuto venerdì sera, attorno alle 22 a Seriate, in via Decò e Canetta, dove due ragazze, mentre erano sulla loro auto, si sono viste «precipitare» un giovane sul parabrezza. L’uomo lo ha sfondato, dopodiché si è allontanato. Le giovani, sui vent’anni e che erano appena venute via da un bar della zona, hanno pensato a un tentativo di aggressione o di rapina.