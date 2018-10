«Siamo del gas, c’è una perdita» Cassaforte svuotata a un’anziana

In azione finto tecnico e finto vigile a Boltiere. Bottino in gioielli e denaro. Una vicina ha visto scappare una Golf e si è annotata il numero di targa.

«Signora, siamo del gas: sente questo odore? C’è una perdita e dobbiamo fare un controllo». Con questa scusa, ormai purtroppo classica, due truffatori sono riusciti a raggirare una donna di 84 anni, ieri mattina in via Garibaldi a Boltiere, e a ripulirle la cassaforte, dopo essersi fatti consegnare le chiavi. Il bottino, in gioielli, è di alcune migliaia di euro, stando a una prima stima: la vittima ha infatti chiamato tramite la figlia con la quale vive (ma che al momento della truffa era al lavoro) i carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo, invitandola poi a formalizzare la denuncia.