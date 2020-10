Sicurezza, Thor 2 si allarga in città Telecamere intelligenti in 10 varchi

Si estende a Bergamo (e Treviglio) il sistema seriano per controllare le targhe e stilare una lista nera dei veicoli non in regola. Il via a settembre 2021.

I 10 varchi elettronici già annunciati dal Comune di Bergamo saranno operativi nel 2021 e andranno ad agganciarsi a «Thor», sistema nato in Valle Seriana, dove punta gli occhi su 32 Comuni.

«Sarà avviato all’inizio di settembre, ma è lo scenario più pessimistico», ci tiene a precisare Atb, società partecipata comunale che sta gestendo l’appalto per creare un nuovo e unico server da installare in Questura. Una comprensibile prudenza, dati i ritardi accumulati con l’ultimo intervento di potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino . Nei 10 nuovi varchi le telecamere leggeranno le targhe di tutti i veicoli in entrata e in uscita dalla città segnalando alle forze dell’ordine chi non rispetta le regole, dall’assicurazione alla classe ecologica, per arrivare alle auto «sospette», perché rubate o coinvolte in attività criminose. I varchi saranno allestiti in via per Orio, Briantea, Borgo Palazzo, Corridoni, Grumello, Correnti, Stezzano, Ramera, Bersaglieri e Autostrada.