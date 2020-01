«Sono Lorenzo!». La cintura nera

mette al tappeto qualsiasi altra etichetta

«È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi – scrive Luis Sepúlveda in “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” – ma con qualcuno che è diverso è molto difficile». Lorenzo Brasi di Scanzorosciate ha 23 anni e a causa dei «disturbi di apprendimento» diagnosticati in tenera età, primo fra tutti la dislessia, ha sperimentato sulla sua pelle in molti modi che cosa significhi essere messo da parte e considerato «diverso».