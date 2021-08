Sospesi due medici di base senza vaccino: ora c’è il problema della sostituzione

Vaccini obbligatori per il personale sanitario: le sospensioni finora si erano concentrate prevalentemente sui camici bianchi degli ospedali, delle case di riposo o degli studi privati, con numeri assottigliati dopo gli ulteriori controlli. Ora, però, la scure per gli operatori sanitari non in regola con l’obbligo vaccinale va inevitabilmente a segnare la prima stretta su un tassello fondamentale della sanità territoriale: venerdì, infatti, l’Ats di Bergamo ha firmato due delibere che ratificano la sospensione di altrettanti medici di assistenza primaria, in sostanza i medici di base. Si tratta del primo provvedimento su questa platea in Bergamasca; nel documento per motivi di privacy è stato oscurato il nome dei due medici di base sospesi, si tratterebbe comunque di un uomo e di una donna.

Le scremature