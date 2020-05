Stadio, a giugno il cantiere Ecco la nuova tribuna Giulio Cesare

«La prossima settimana sarà pronto» assicura l’assessore alla Riqualificazione urbana, Francesco Valesini, dopo l’ultimo step burocratico: il passaggio in Commissione territorio. Filato via modello Atalanta-Parma 5-0: con zero problemi, insomma.

La palla torna ora nel campo nerazzurro: i vari lavori del cantiere sono già stati appaltati e a giugno si parte. Manca ancora la data ufficiale, ma è questione di giorni. Ne serviranno almeno 100 per demolire e ricostruire la gradinata, ma probabilmente il planning si svilupperà su un paio di settimane in più, considerate le nuove (rigide) regole sui cantieri al tempo del Covid-19.