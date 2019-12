Terzo caso di sepsi, migliora il 36enne Profilassi: dopo Sarnico anche a Villongo

È ancora ricoverato in terapia intensiva agli Spedali Civili di Brescia il 36enne di Villongo colpito da sepsi da meningococco C. Nelle ultime ore le sue condizioni sembrano essere lievemente migliorate, anche se i medici non hanno sciolto la prognosi: da quanto si apprende il giovane operaio della Oldrati group di Adro non sarebbe più intubato, e le funzioni vitali starebbero migliorando. Buone notizie col contagocce che, da Brescia, arrivano fino a Villongo : nella cittadina del basso Sebino, così come nei centri limitrofi, il Natale e i giorni festivi sono trascorsi all’insegna dell’allarme e della paura. Quello del 36enne (che pur essendo residente a Villongo non è di origine bergamasca) è infatti il terzo caso di infezione da meningococco registrato in meno di un mese a Villongo: la prima ad essere colpita è stata la studentessa 19enne Veronica Cadei, per cui purtroppo l’infezione si è rilevata fatale. Poi è toccato ad un’allieva 16enne del Serafino Riva di Sarnico, oggi fortunamente in via di completa guarigione.

«Da domani (venerdì 27 dicembre) sarà attivo un ambulatorio straordinario a Villongo, nella sede del Comune, per offrire la possibilità di vaccinarsi contro il Meningococco C ai residenti fino a 50 anni» . Lo annuncia l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a seguito dei tre casi di infezione riscontrati nelle ultime tre settimane che hanno colpito tre residenti a Villongo. «Oltre alla profilassi antibiotica per i contatti diretti – spiega Gallera – abbiamo deciso di offrire ai cittadini di Villongo di età compresa fra gli 11 e i 50 anni la possibilità di vaccinarsi. Un’iniziativa, questa, condivisa con l’Istituto Superiore di Sanità. D’intesa con il sindaco Maria Ori Belometti, insieme ad Ats Bergamo e l’Asst Bergamo Est , abbiamo coinvolto i medici di famiglia e predisposto uno spazio dedicato alle vaccinazioni».