Test sierologici: è corsa in farmacia A breve in arrivo anche i tamponi rapidi

Sono andati a ruba dopo le feste natalizie i cosiddetti «pungidito» per la ricerca degli anticorpi. I farmacisti: pronti anche per gli antigenici. Ats Bergamo: al via manca poco.

Dopo le tavole imbandite per Natale e i cenoni «allargati» di Capodanno – non sempre in regola con il Dpcm festivo – è boom di vendite di test sierologici. Nelle farmacie, dove si possono acquistare a poco meno di 20 euro, i test autodiagnostici – si tratta dei cosiddetti pungidito, l’esito certifica se, nelle settimane scorse, si è venuti a contatto con il virus – stanno andando letteralmente a ruba.

«Arrivano col contagocce, le scorte sono esaurite. E anche quando ne abbiamo qualcuno a disposizione, va sold out nel giro di poco» assicura il presidente dell’Ordine dei farmacisti Ernesto De Amici. E sul perché ci sia questa corsa al sierologico per l’autodiagnosi, i farmacisti non hanno molti dubbi. «Lo acquistano soprattutto persone, fra cui parecchi ragazzi, che vogliono sapere se si sono contagiate nel periodo delle feste, quando le misure di prevenzione non sono state rispettate alla lettera» spiega De Amici.