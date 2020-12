Testa, ex patron degli Spiazzi di Gromo A 86anni aiuta il Burundi a rialzarsi

Donarsi agli altri rigenera il cuore» lo sa bene Angelo Testa, patron dello sci agli Spiazzi di Gromo in pensione (ora la stazione è seguita dal figlio Alessandro), 86 anni, da un anno impegnato in un grande progetto, con il cuore e la testa in Africa, in un villaggio del Burundi. Qui in questi giorni è in arrivo un container partito da Clusone, stipato di attrezzature, macchinari e veicoli, che contribuiranno ad aiutare la popolazione di un villaggio di circa 9.000 abitanti a lavorare con le proprie mani e la propria testa la terra.

Un progetto che vuole aiutare nel concreto la popolazione locale a migliorare la propria alimentazione, attraverso la coltivazione di alimenti altamente nutrienti, ma anche la qualità di vita e a concretizzare il sogno di costruire una scuola per i 1.200 bambini del villaggio.