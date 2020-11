Tra Bagnatica e Cavernago Viaggio in buche e rifiuti

Che alcune strade della pianura bergamasca siano decisamente isolate e, quindi, da sempre alle prese col problema degli abbandoni illeciti di rifiuti, non è certo una novità. La situazione della provinciale 92 merita però una menzione a parte, colpita com’è da un fenomeno di inciviltà che si ripresenta troppo spesso e che non passa inosservato: si tratta della strada che parte dal centro di Bagnatica e arriva fino a Cavernago, dove si interseca con l’ex statale 498 Soncinese diretta a Seriate.

Tra coloro che la percorrono quotidianamente ci sono soprattutto cittadini dei due paesi, ma non solo, perché la strada è utilizzata anche da lavoratori che abitano nei Comuni limitrofi e la usano per comodità. Purtroppo non la si può definire una strada di semplice percorribilità, e non solo perché è assai stretta per essere una provinciale, ma perché la carreggiata è spesso interrotta da buche e sezioni di asfalto completamente dissestate, talvolta rattoppate alla bell’e meglio. Se la si percorre venendo da Sud, si entra in territorio di Calcinate prima di giungere a Bagnatica. Qui, in un tratto di circa due chilometri, si concentra una quantità di rifiuti non indifferente: sacchi di spazzatura, bottiglie, detriti, resti di organico e oggetti di qualsiasi tipo. In passato, stando a quanto riportato alla Provincia dai cittadini, anche materassi, mobili, tappeti.