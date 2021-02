Tra un anno il Centro disturbi alimentari A Piario aule, ambulatori e dieci posti letto

Partiranno entro un mese i lavori alla ex lavanderia dell’ospedale A. Locatelli di Piario che ospiterà il nuovo «Centro dei disturbi del comportamento alimentare» finanziato grazie allo stanziamento di Regione Lombardia di 1,3 milioni di euro oltre ad un contributo del Gse Conto termico di 300 mila euro. Ambulatori specialistici, un centro residenziale con 10 posti letto e spazi per la didattica in collaborazione con l’Università di Bergamo, il centro dell’Asst Bergamo Est sarà pronto fra un anno, ma Piario accoglierà i primi studenti di Psicologia Clinica già in autunno.