Travolse e uccise un carabiniere a Terno d’Isola, pena ridotta di tre anni in Appello

La Corte accoglie la richiesta della difesa: da 9 a 6 anni e 2 mesi. La sorella del militare: «Altro dolore, per noi era già poco la prima sentenza».

Da 9 anni in primo grado a 6 anni, due mesi e 20 giorni: è stata ridotta di quasi tre anni, ieri mattina dalla Corte d’Appello di Brescia, la condanna per Matteo Colombi Manzi, il cuoco di 34 anni, di Sotto il Monte, che alle 2,45 del 17 giugno 2019 si trovava – con un tasso alcolemico tre volte superiore ai limiti – alla guida dell’Audi A3 che travolse e uccise l’appuntato scelto dei carabinieri Emanuele Anzini, 42 anni, impegnato in un posto di controllo a Terno d’Isola.