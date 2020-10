Treni, basta bonus automatico Sarà erogato solo su richiesta

Si partirà in ritardo, a metà 2021 e non ad inizio anno, e già qui ci sarebbe da ironizzare sul nuovo contratto di servizio tra Regione Lombardia e Trenord. Se non fosse che lo slittamento in avanti dei 10 anni di contratto è stato determinato dalla catastrofe Covid-19. «Il lavoro è entrato nel vivo da poche settimane, dato che abbiamo dovuto a lungo occuparci dell’emergenza trasporti legata alla pandemia» conferma l’assessore regionale ai Trasporti, Claudia Terzi.