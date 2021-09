Treni, lavori sulla tratta tra Romano e Rovato per due weekend: ecco cosa cambia

Ad essere interessato il tratto ferroviario fra le stazioni di Romano di Lombardia e Rovato, con i treni regionali in circolazione. Per consentire l’esecuzione dei lavori, relativi alla manutenzione straordinaria programmata su due ponti, la circolazione ferroviaria sarà quindi sospesa fra le stazioni di Romano di Lombardia e Rovato.

I treni regionali subiranno le seguenti variazioni

- I treni regionali della relazione Milano-Brescia-Verona P.N. seguono il percorso via Treviglio Ovest-Bergamo-Rovato con maggiore tempo di viaggio di 60 minuti, modificano la numerazione e gli orari. Fermano a Treviglio Ovest e Bergamo e non fermano a Treviglio, Romano, Chiari. Tra Treviglio Ovest e Rovato è stato predisposto un servizio di bus sostitutivi con fermate a Romano e Chiari in coincidenza con i treni.

- I treni regionali della relazione Milano Greco Pirelli-Treviglio-Brescia sono cancellati tra Romano e Brescia e sostituiti con bus.

- Alcuni treni regionali della relazione Bergamo-Brescia sono cancellati.

- I treni regionali della relazione Lecco-Verona P.N. sono cancellati. Tra Bergamo e Lecco è stato predisposto un servizio di bus sostitutivi.



L’orario dei bus sostitutivi può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici. Maggiori informazioni sul sito di Rfi , nella sezione avvisi del sito internet di Trenord o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.