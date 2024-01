Treviglio, malore dopo il tennis: muore 63enne

Aveva appena finito di giocare con un amico, sul campo del Tennis club Treviglio, e stava raccogliendo le palline quando è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Andrea Cassani, pensionato di 63 anni che abitava ad Agnadello (Cremona), ieri alle 11 aveva prenotato con l’amico la solita ora del lunedì, come d’abitudine da cinque anni. I due, iscritti al club dopo avere superato l’obbligatoria visita medica non agonistica, hanno iniziato a palleggiare e poi giocato la loro partitella. Nulla lasciava presagire quanto poi accaduto: il 63enne aveva giocato senza accusare problemi. Al termine, il malore fatale. «Ero dalla parte opposta del campo – racconta l’amico Giovanni Baronchelli –, quando ho sentito un tonfo e mi sono girato verso Andrea: era a terra privo di sensi». In soccorso il gestore del bar, che col defibrillatore ha tentato di rianimare il tennista, ma nemmeno il personale medico e infermieristico del 118 intervenuto sul posto ha potuto fare nulla.