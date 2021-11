Trote e coregoni specie non nostrane? «Nelle acque lombarde dall’Unità d’Italia»

Un convegno per dire no alle decisioni prese dal ministero della Transizione ecologica sul divieto di semina, nei fiumi e nel laghi lombardi, di specie considerate alloctone (esotiche, non locali) come trote fario, iridee, salmerini alpini e lavarelli o coregoni. Il divieto in Lombardia è di fatto operativo da agosto, dopo l’accoglimento dell’esposto presentato dal Wwf ai Carabinieri forestali che chiedeva di vietare l’immissione di queste specie, peraltro presenti da secoli nelle nostre acque.

Questa mattina le sigle della pesca e i cosiddetti «portatori d’interesse» saranno protagonisti al convegno nazionale in piazza Città di Lombardia a Milano, un incontro al quale sarà presente anche l’assessore all’Agricoltura, con delega anche alla Pesca, Fabio Rolfi. «Considerare alloctoni il lavarello e la trota, presenti nelle acque lombarde da secoli, significa avere una visione ideologica controproducente e anacronistica – spiega Rolfi –. In Lombardia operano 150 imprese della pesca professionale e praticano la pesca sportiva più di 70mila persone. Migliaia di persone che per passione vivono i territori, acquistano attrezzature, vanno nei ristoranti, dormono negli alberghi e che generano un indotto da 14 milioni. La vendita del coregone vale 4 milioni all’anno in Lombardia e l’intera filiera legata al prelievo, compresa la ristorazione, genera un valore di oltre 10 milioni. Chi ristora le imprese? Parliamo di un pesce presente in Lombardia dal 1861, anno dell’Unità d’Italia».