Un altro terremoto, ma la frana è «ferma». «Si capirà meglio nei prossimi giorni»

Dopo la potente scossa di metà dicembre che dall’epicentro Bonate Sotto è stata avvertita in tutta la Lombardia, dopo quella di qualche giorno fa con epicentro Cortefranca a due passi dal Sebino, ieri un altro piccolo terremoto nell’area del lago: alle 13,44 la terra ha tremato a Zone - 2,6 di magnitudo -, paese bresciano a monte del paese rivierasco di Marone. Nessun danno, ma il pensiero di tutti - soprattutto sui social - è corso alla frana del monte Saresano, sotto costante monitoraggio da Arpa Lombardia.Intanto i sindaci hanno chiesto e ottenuto di poter avere un report ogni due mesi, per leggere i dati del monitoraggio. Il Comune di Monte Isola invece sta distribuendo alla popolazione eventualmente interessata dal rischio tsunami, il vademecum con tutte le istruzioni su come comportarsi.

Se il terremoto di Zone abbia potuto provocare degli effetti sulla frana è presto per dirlo, secondo gli esperti. Lo si vedrà nei prossimi giorni . «La risposta non è mai immediata, c’è sempre un certo ritardo quando viene segnalato un movimento – spiega il geologo Sergio Santambrogio della GeoTer, che da tempo segue la frana del Saresano –. Di solito i valori bassi di intensità come quelli di ieri sono avvertiti, ma non determinano movimenti ulteriori. Se ci fossero stati dei movimenti anomali rispetto al trend in atto (al sotto di un millimetro giorno, ndr), sarebbe stato lo stesso cementificio a darne immediata comunicazione, visto che da tempo dispone di una serie di strumenti di monitoraggio in continuo in grado di rilevare il più piccolo scostamento».