Vaccini, dopo 5 mesi e oltre 104 mila dosi chiudono i centri di Zogno e Sant’Omobono

Oltre 104 mila dosi di vaccino in quasi sei mesi, il 29% di tutte le somministrazioni effettuate negli hub vaccinali gestiti dall’Asst Papa Giovanni XXIII: 65.078 vaccini effettuati a Zogno e 39.766 a Sant’Omobono Terme. Per un totale di 104.844 somministrazioni. Dopo quasi sei mesi di attività – furono aperti il 12 aprile – chiuderanno a inizio ottobre i due centri vaccinali allestiti nei palazzetti dello sport di Zogno e Sant’Omobono Terme; prima, il 2 ottobre, quello valdimagnino, il 4 quello di Camanghè, accanto al bocciodromo e all’istituto superiore Turoldo. Entrambi alle 14, dopo la loro ultima giornata di vaccinazioni. «Entrambi gli hub vaccinali hanno operato per quasi tutta la campagna 7 giorni su 7, 12 ore al giorno – spiegano dall’Asst Papa Giovanni –. Sul totale delle 361.517 somministrazioni effettuate negli hub vaccinali gestiti dal Papa Giovanni, il 60% è stato effettuato alla Fiera di Bergamo, il 10% all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, il 18% al Centro vaccinale di Zogno e l’11% in quello di Sant’Omobono Imagna. Il 41% ha riguardato persone under 60, il 33% gli over 60, il 10% persone fragili e disabili, l’8% personale sanitario».