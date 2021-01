Vaccini in ritardo, priorità ai richiami L’Asst Bg Est ferma le consegne alle Rsa

La priorità è assicurare a tutti la seconda dose di vaccino, le cui somministrazioni sono partite ieri mattina all’Ospedale Papa Giovanni XXIII e al Bolognini di Seriate; per questo nei prossimi giorni la fornitura alle Rsa della provincia potrebbe subire una temporanea battuta d’arresto.

È questa la conseguenza diretta sul territorio bergamasco del calo di consegne delle dosi di Pfizer all’Italia, che l’azienda tedesca ha annunciato alla fine della settimana scorsa e che si sta concretizzando in proprio in queste ore. Una défaillance che dovrebbe durare solo una settimana, ma che tuttavia ha costretto le Aziende sociosanitarie della provincia a rivedere il piano di distribuzione del vaccino. Le scorte accantonate per assicurare il prosieguo della campagna, soprattutto per coloro che la prima dose l’hanno già ricevuta, permetteranno di fare fronte a questa emergenza, che però non potrà prolungarsi più a lungo di quanto è stato prospettato, altrimenti il rischio è quello di inceppare una macchina che, dopo i primi giorni di assestamento, ora viaggia al ritmo di parecchie centinaia di dosi somministrate ogni giorno sia negli ospedali che nelle case di riposo.