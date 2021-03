Valle Taleggio, finalmente il nuovo ponte Atteso da 7 anni: sarà pronto per fine 2021

Sarà a due campate, a scavalco della valle della Corna Grande. E sarà pronto tra una decina di mesi. L’impresa Bettineschi di Rovetta sta allestendo in questi giorni il cantiere per la realizzazione del nuovo ponte in Valle Taleggio, a sostituzione del ponte Bailey metallico installato sette anni fa, dopo la frana che aveva distrutto parte della provinciale. «Il cantiere era stato consegnato a dicembre - spiega Matteo Centurelli, del settore Viabilità della Provincia - poi di fatto sospeso per le nevicate. I dieci mesi di tempo per la sua realizzazione, quindi, partiranno da ora. Entro Natale l’opera dovrebbe essere conclusa. Il ponte sarà realizzato a valle dell’attuale metallico, che sarà tolto una volta pronto quello nuovo. Durante l’intervento, in particolare per la posa dei pali o delle travi, il traffico sarà interrotto».