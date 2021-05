Valnegra diventa «Borgo Dog» Vacanze con gli amici a 4 zampe

Valnegra diventa il primo «Borgo Dog» della Lombardia. Il piccolo paese brembano, infatti, entra a far parte ufficialmente del neonato progetto Borghi Dog, la prima community per chi viaggia nei piccoli paesi italiani con gli amici a quattro zampe.

L’iniziativa si pone come obiettivo la creazione di una rete di piccoli borghi italiani, sia di mare che di montagna, al fine di favorire il turismo «pet-friendly» anche nelle località meno conosciute d’Italia. Dopo Latronico (in provincia di Potenza), nel parco nazionale del Pollino, primo borgo aderente, il progetto arriva quindi anche a Valnegra, meta ideale per coloro che vogliono fare trekking ed escursioni tra le montagne bergamasche, anche in compagnia del proprio cane.

«Valnegra – ha dichiarato il sindaco Virna Facheris – ha accolto subito la proposta di diventare Borgo Dog d’Italia. Chi visiterà il nostro piccolo paese in compagnia del suo animale da compagnia si sentirà accolto e potrà fare una bellissima escursione partendo dal paese verso il Monte Torcole, seguendo il sentiero 119 da via Vena, 50 metri a monte della Chiesa di Valnegra. In questo periodo dell’anno, poi, potrà anche ammirare le bellissime fioriture primaverili».