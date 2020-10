Variante di Zogno: fuori dal tunnel Partono i cantieri per le due rotatorie

Alla variante di Zogno da alcuni giorni sono iniziati i lavori all’esterno. A sud i lavori per il sottopasso ciclopedonale. A giorni ci si sposterà sull’ex statale. Allo svincolo nord di Ambria si realizza il muro di sostegno del rondò.

Fuori dai tunnel. Alla variante di Zogno da alcuni giorni sono iniziati i lavori all’esterno, per la realizzazione delle due rotatorie, ovvero gli svincoli a sud (Grotte delle meraviglie) al confine con Sedrina, e a nord (poco oltre Ambria), nei pressi del paramassi verso San Pellegrino. «Un segnale importante - spiega il vicesindaco di Zogno Giuliano Ghisalberti -. Finora i lavori erano stati soprattutto all’interno, sull’asse principale della variante, quindi nelle gallerie. Poco o per nulla visibili. Ora, invece, anche l’automobilista di passaggio potrà di persona accertarsi di come prosegue il cantiere».

«Cantiere che va avanti bene - continua l’amministratore zognese – secondo il cronoprogramma stabilito dopo il periodo di stop a causa dell’emergenza sanitaria». La conclusione e quindi l’apertura della nuova strada sono previsti per la fine dell’estate prossima. Meno di un anno, quindi, se i tempi ottimistici saranno rispettati, al taglio del nastro dell’opera viabilistica più attesa degli ultimi decenni in Valle Brembana.