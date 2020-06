Val Brembana, ultima estate di code Variante di Zogno pronta nel 2021

C’è luce in fondo al tunnel. Solo che si vedrà la prossima estate, quella del 2021. I lavori per la variante di Zogno sono ripresi dopo lo stop per il Covid-19: termineranno per l’estate del prossimo anno e non per fine 2020 come si era ipotizzato in prima battuta.

«L’obiettivo è far sì che questa sia l’ultima estate di coda per la Val Brembana» spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Terzi , durante il sopralluogo di giovedì 11 giugno alla presenza del presidente di Infrastrutture Lombarde (la società appaltante, controllata dalla Regione), Giuliano Capetti, del vicesindaco di Zogno Giuliano Ghisalberti e dell’assessore Giampaolo Pesenti.