«Vi ho visto», custode scopre i ladri e li mette in fuga: colpo sventato a Zanica

Sono entrati nel piazzale interno di una carpenteria di Zanica scavalcando la recinzione e hanno prelevato una pesante spranga di ferro. Ma sono stati sorpresi dalla custode di un’azienda vicina, che ha avvertito le forze dell’ordine e, rivolgendosi ai malviventi: «Vi ho visto, stanno arrivando i carabinieri». Così i due ladri, senza proferire parola, hanno abbandonato l’attrezzo (che avrebbero forse usato per una spaccata) e si sono dileguati, raggiungendo un terzo complice che li stava aspettando poco distante in auto. È accaduto poco prima delle 22 di martedì alla carpenteria meccanica «Cfm», nell’area produttiva di via Falcone e Borsellino a sud di Zanica, a ridosso della provinciale Cremasca.