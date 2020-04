Vicesindaco e radiologo, guarito dal Covid «Ora posso tornare ad aiutare i malati»

Ad Onore il vicesindaco Ettore Schiavi, tecnico radiologo, finita la quarantena, lavora all’ospedale di Piario «Come quando sei in panchina, fremevo per tornare».

«È stato bello ritornare a lavorare e a rendersi utile nel momento del bisogno, mi sentivo come il calciatore messo in panchina nelle partite decisive». Così ha commentato ieri Ettore Schiavi, vicesindaco di Onore che dopo quasi un mese, finalmente negativo al Covid 19, è rientrato al lavoro al Locatelli di Piario. Schiavi, 32enne di Onore, è uno dei tecnici di radiologia dell’ ospedale di Piario e aveva iniziato a manifestare i primi sintomi, febbre, tosse e spossatezza, il 7 marzo.

«Sono stato a casa in quarantena sin da subito, dall’ 8 marzo - spiega Ettore Schiavi, che alle ultime comunali è stato eletto nel gruppo guidato dal giovane sindaco Michele Schiavi -. Il tampone è risultato positivo l’ 11. Fortunatamente sono stato sempre bene, a parte qualche giorno di febbre e tosse e un generale senso di stanchezza e poi per alcuni giorni la perdita dell’ olfatto e del gusto. Per rientrare ho effettuato un primo tampone il 25 marzo che è risultato però ancora positivo e poi il 2 aprile finalmente si è negativizzato, riconfermandosi negativo anche il 4 aprile. Quindi questa mattina (ieri per chi legge, ndr) sono rientrato al lavoro».