Albano, l’ultimo saluto a Ferruccio Arsuffi: «Hai lasciato il segno, sei nel nostro cuore»

Albano Sant’Alessandro nel pomeriggio di martedì 11 maggio ha dato l’ultimo saluto a Ferruccio Arsuffi, 61 anni, morto in un tragico incidente in moto sabato 8 maggio durante una gita in Valvestino. Tanta gente e tanta commozione per l’addio al sessantunenne, sposato con Bruna e padre di Marco, 28 anni, e di Alice di 13. Arsuffi lavorava alla Emav di Treviolo ed era un grande appassionato di motociclette Ducati. «Ferruccio vi ha amato, seguito, ha dato il meglio di sé per voi – ha detto il parroco don Gianmario Aristolao nell’omelia, rivolgendosi ai familiari – e dobbiamo rendere grazie a Dio. Un amore grande alla sua famiglia, un amore grande anche agli altri perché appena poteva aiutare qualcuno si dava da fare tantissimo, e poi l’amore per il suo lavoro e per le altre attività parte della sua esistenza, dove ci metteva passione, intuito, capacità».