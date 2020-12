Zipora, ragazza ebrea da Auschwitz salvata a Selvino

Zipora Hagar è stata una dei «Bambini di Selvino». È scomparsa nel 2009, all’età di 88 anni. A Sciesopoli arrivò dopo essere riuscita a scampare alla morte, al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau (dove sua madre, sua zia e suo fratello minore furono selezionati e mandati alle camere a gas) e poi in un campo di lavoro forzato ad Altenburg, in Germania, dove venne liberata dall’esercito americano nell’aprile del 1945.

Con un camion della Brigata Ebraica, lei e l’amica Sarah Rob arrivarono a Modena. Da lì Zipora, che aveva 24 anni, vagò in vari campi profughi in Italia; in uno di essi incontrò un soldato ebreo che, quando seppe che aveva studiato come insegnante e che parlava sei lingue, la inviò a Selvino, alla colonia di Sciesopoli dove vennero ospitati i bambini ebrei scampati all’Olocausto. Rimase per diversi mesi come istruttrice finché non migrò in Israele in nave insieme ad altri bambini di Selvino.