Zogno, addio a monsignor Gabanelli Amava la montagna e la sua gente

È stato un pastore instancabile, un vulcano di iniziative, ed era molto stimato dalla gente. Fra le sue passioni c’erano la montagna, la storia e il dialetto. Nelle prime ore di ieri mattina, si è spento nella sua casa, monsignor Giulio Gabanelli, parroco emerito di Zogno. Aveva 97 anni ed era il secondo prete più anziano della diocesi, dove era molto conosciuto. Era nato il 28 giugno 1923 a Fonteno. Frequentò le scuole medie a Mapello, vivendo nella casa del fratello don Pietro, per poi entrare in Seminario. Dopo l’ordinazione sacerdotale (3 giugno 1950) fu coadiutore parrocchiale di Castione della Presolana, dove è ricordato per lo zelo verso i giovani, molti dei quali costretti all’emigrazione e per loro istituì dei corsi di formazione.