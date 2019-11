L’inquinamento è in calo in Lombardia

ma l’effetto serra non molla la presa

Le concentrazioni medie annuali di Pm10 in Lombardia sono stabilmente al di sotto del limite individuato come pericoloso per la salute dal 2008. «Il progressivo rinnovo del parco veicolare, favorito dalle limitazioni imposte dai Comuni ai mezzi più inquinanti, gioca un ruolo importante», afferma Guido Lanzani, responsabile dell’Unità Qualità dell’Aria di Arpa Lombardia.