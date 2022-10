Apre Vittoria Park, primo al mondo con pista per le prove di pneumatici da bici

Al centro la parola «innovazione». È molto di ciò che racchiude il Vittoria Park, inaugurato venerdì 21 ottobre a Brembate. Parliamo del primo parco al mondo in cui è possibile testare pneumatici per bicicletta. Cinque ettari di parco, oltre 4 chilometri di percorsi per bicicletta, 285 alberi piantati sono solo alcune caratteristiche del nuovo centro che sorge nei pressi della azienda che lo ha realizzato: Vittoria Group, il cui quartier generale si affaccia sull’A4.