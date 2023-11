Artigiano in Fiera tra food e bio. I bergamaschi: «Aspettative alte»

Gli artigiani bergamaschi in fiera

Non solo food tra le proposte bergamasche, ma anche soluzioni per l’arredo, che quest’anno contano sul traino del salone «Vivere la casa». «Da più di 10 anni portiamo i nostri dispositivi per il sonno in Fiera, che serve per ampliare il mercato italiano e intercettare nuovi interlocutori oltre confine. Anche da questa edizione ci aspettiamo riscontri importanti», commenta Luca Raimondi titolare di Andrea Raimondi Group. Fidelizzata all’esposizione è Tendaberg come conferma il titolare Fabrizio Inzoli: «È la quarta volta che vi prendiamo parte ed ogni edizione ha portato risultati significativi in termini di crescita. Siamo ottimisti anche per questa edizione: puntiamo ad ampliare il portafoglio in chiave regionale». Dimensione locale anche per Maddalena Vidale che di cerchietti e accessori per capelli ha fatto il focus della sua realtà artigianale. «Da 8 anni Artigiano in Fiera è per me imperdibile perché mi permette di incontrare clienti storici e inserirne di nuovi. L’obiettivo 2024 è portare i miei prodotti oltre la Lombardia, prendendo parte a esposizioni di settore in altre regioni».