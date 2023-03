Bergamasca green, «allacciati» 5.530 impianti fotovoltaici

Corre il comparto dell’energia rinnovabile a Bergamo come nel resto della Lombardia. La crisi energetica, il rialzo dei costi delle materie prime e la corsa al risparmio, hanno spinto nel 2022 centinaia di famiglie e di piccole aziende della nostra provincia ad investire sugli impianti fotovoltaici, come mai era successo in passato. I dati sono quelli di E-Distribuzione, la costola di Enel che si occupa della compravendita e della gestione della fornitura elettrica ad uso domestico e commerciale. Ebbene, in Lombardia, nell’anno appena trascorso, sono stati effettuati oltre 35.700 allacciamenti di impianti fotovoltaici per 436 MW, che corrispondono al 249% di quelli attivati nel 2021 e al 336% di quelli del 2020. Dopo Brescia (che ha chiuso il 2022 con oltre 7.460 impianti fotovoltaici allacciati alla rete), la provincia di Bergamo è quella in cui c’è stato il maggior numero di attivazioni in Lombardia, con 5.530 impianti, pari a circa 15 allacciamenti al giorno. Complessivamente nel 2022 in Italia E-Distribuzione ha attivato quasi 204mila impianti, per 2,4 gigawattora di potenza installata.