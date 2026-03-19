Carburanti, il governo taglia le accise e le compagnie aumentano i prezzi. Benzinai:«Situazione ingestibile»

Il Consiglio dei Ministri ha approvato mercoledì sera il decreto che prevede una riduzione di 25 centesimi al litro su benzina e diesel e di circa 12 centesimi al chilo sul Gpl (pari a circa 6 centesimi al litro). La misura resterà in vigore per 20 giorni, fino al 7 aprile, con l’obiettivo di contenere il caro carburanti legato alla crisi dei mercati internazionali.