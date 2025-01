Catamarano hi-tech firmato Persico, a testarlo il team di American Magic

Persico Marine sta per varare il Persico Cat 72’, un innovativo catamarano progettato dagli specialisti Morrelli e Melvin per un armatore americano utilizzando materiali avanzati e sistemi all’avanguardia, tra cui una struttura in fibra di carbonio ad alto modulo e tecnologia foiling di ultima generazione.

Le caratteristiche del Persico Cat 72’

L’azienda di Nembro, costruttrice di Luna Rossa e fornitore unico ufficiale dei foils (i bracci mobili che permettono agli scafi di sollevarsi sull’acqua) di tutte le imbarcazioni nelle ultime due edizioni della America’s Cup, in ambito racing ha già prodotto il catamarano a idrogeno di supporto per il team Prada-Pirelli. Il nuovissimo Persico Cat 72’, invece, è un catamarano da crociera, capace però di altissime performance: i righting moment foils (RMFoils) lunghi oltre 7 metri diventano efficaci con appena 9 nodi di vento e ne bastano 13 per permettere alla barca di volare sull’acqua a oltre 20 nodi. Il Persico Cat 72’ può raggiungere addirittura i 40 nodi con vento a favore e i 26 controvento, mentre un sistema di controllo autonomo garantisce sicurezza e affidabilità abbassando gradualmente lo scafo e regolando la velocità in modo da permettere una navigazione comoda in qualunque condizione.

Innovazione e sostenibilità

L’ultima creatura di casa Persico è innovativa anche in fatto di sostenibilità: ha, infatti, un sistema di propulsione elettrica ed è dotata di pannelli solari in grado di generare fino a 2 kilowatt di potenza per la ricarica. Dopo la costruzione a Nembro e le ultime fasi nel cantiere navale Persico di La Spezia, il Persico Cat 72’ è stato equipaggiato all’interno da Design Unlimited e scenderà in mare a Pensacola, in Florida, nella base di American Magic. Sarà infatti il team velico che è stato fra i protagonisti della 37ª America’s Cup a fare le prove in acqua e la messa a punto delle prestazioni della barca spingendola ai limiti delle sue possibilità.

«Un catamarano rivoluzionario»

«Siamo entusiasti di vedere il completamento del Persico Cat 72’ - commenta Marcello Persico, amministratore delegato di Persico Marine -. Questo segna un passo avanti significativo nello sviluppo di un catamarano davvero rivoluzionario. Siamo emozionati di vedere come si comporterà durante prove in mare, e siamo certi che supererà le aspettative sia in termini di prestazioni che di comfort. La nostra collaborazione con il team American Magic apporta una competenza inestimabile a questo progetto. La loro profonda conoscenza del foiling ad alte prestazioni, specialmente nell’America’s Cup, sarà fondamentale in perfezionando le capacità dello yacht secondo gli standard più elevati».

